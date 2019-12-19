Суд приговорил участника "Купавнинской" ОПГ к 15 годам колонии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд приговорил Сергея Власова, одного из членов "Купавнинской" преступной группировки, убившей троих инкассаторов в 2009 году, к 15 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
По данным следствия, так называемая "Купавнинская банда" была создана в 2007 году в одноименном поселке Старая Купавна в Подмосковье. Отмечается, что финансирование банды осуществлялось за деньги, полученные при разбойных нападениях. Согласно сообщению, обвиняемые были хорошо подготовлены не только физически, но и технически: оружие, многочисленные транспортные средства и средства связи помогали им в достижении преступных целей.
Установлено, что в декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса "Москва" участники банды напали на сотрудников ООО "ЧОП "ГББ", в результате которого были убиты трое инкассаторов, а также похищено более 74 миллионов рублей. В августе 2010 года обвиняемые напали на сотрудников ООО "Торг Сбыт", один из которых получил огнестрельные ранения, а второй скончался. При этом было похищено более 470 тысяч рублей. Кроме того, участники преступной группы совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Подмосковья, в том числе в августе 2012 года они избили двоих москвичей и похитили у них 13 миллионов рублей.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего Сергея Власова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия, разбой, покушение на убийство двух и более лиц ... Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
Ранее восемь соучастников вооруженной банды также были приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.