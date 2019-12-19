Суд приговорил участника "Купавнинской" ОПГ к 15 годам колонии

Установлено, что в декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса "Москва" участники банды напали на сотрудников ООО "ЧОП "ГББ", в результате которого были убиты трое инкассаторов, а также похищено более 74 миллионов рублей. В августе 2010 года обвиняемые напали на сотрудников ООО "Торг Сбыт", один из которых получил огнестрельные ранения, а второй скончался. При этом было похищено более 470 тысяч рублей. Кроме того, участники преступной группы совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Подмосковья, в том числе в августе 2012 года они избили двоих москвичей и похитили у них 13 миллионов рублей.