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СПЧ просит ОБСЕ и СЕ взять ситуацию со Sputnik Эстония под контроль
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РИА Новости

СПЧ просит ОБСЕ и СЕ взять ситуацию со Sputnik Эстония под контроль

19:19 19.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по СМИ и комиссару СЕ по правам человека с просьбой взять ситуацию вокруг Sputnik Эстония под личный контроль, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Совет просит Арлема Дезира и Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ, а также неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", - говорится в сообщении.
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МИД РФ назвал неприемлемыми действия Эстонии по отношению к Sputnik
Как говорится в пресс-релизе, Совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Требования местного Департамента полиции и погранохраны со всей очевидностью противоречат ключевым международным и, прежде всего, европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов, указано на сайте СПЧ.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
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