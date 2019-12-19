СПЧ просит ОБСЕ и СЕ взять ситуацию со Sputnik Эстония под контроль

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по СМИ и комиссару СЕ по правам человека с просьбой взять ситуацию вокруг Sputnik Эстония под личный контроль, сообщила пресс-служба СПЧ.

"Совет просит Арлема Дезира и Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ, а также неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", - говорится в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе, Совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Требования местного Департамента полиции и погранохраны со всей очевидностью противоречат ключевым международным и, прежде всего, европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов, указано на сайте СПЧ.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.