В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Погиб сотрудник ведомства, еще двое получили крайне тяжелые ранения.
Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНедалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Как передает ЦОДД, движение по Большой Лубянке, а также по Лубянскому проезду от улицы Маросейки до Большой Лубянки перекрыто. Закрыт также поворот от Новой площади на улицу Маросейку. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.
Метро предупредило о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".
СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Автомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба