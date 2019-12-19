В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Погиб сотрудник ведомства, еще двое получили крайне тяжелые ранения.

Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.

Как передает ЦОДД, движение по Большой Лубянке, а также по Лубянскому проезду от улицы Маросейки до Большой Лубянки перекрыто. Закрыт также поворот от Новой площади на улицу Маросейку. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.

Метро предупредило о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".