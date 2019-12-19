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Челябинского чиновника обсчитали в троллейбусе
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РИА Новости

Челябинского чиновника обсчитали в троллейбусе

19:08 19.12.2019 (обновлено: 19:42 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дорожный знак "Остановка автобуса". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Игорь Маклаков сообщил, что с него взяли лишние деньги за проезд в троллейбусе.
По словам чиновника, вечером 17 декабря он оплатил транспортной картой проезд в трамвае с часовой пересадкой, а через 27 минут пересел на троллейбус, за что с него списали 20 рублей, хотя проезд должен был быть бесплатным.

"Очень интересная система оплаты: на билете стоит стоимость проезда — 0 рублей, а с транспортной карты списано 20 рублей", — приводит слова Маклакова портал 74.ru.

Позднее главный специалист управления транспорта Евгений Талыпов объяснил, что в городском транспорте есть тарифы с пересадкой в течение часа либо 90 минут и в обоих случаях количество пересадок не ограничено. По его словам, с чиновника списали лишние 20 рублей из-за сбоя.
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Игорь МаклаковЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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