Челябинского чиновника обсчитали в троллейбусе

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Игорь Маклаков сообщил, что с него взяли лишние деньги за проезд в троллейбусе.
По словам чиновника, вечером 17 декабря он оплатил транспортной картой проезд в трамвае с часовой пересадкой, а через 27 минут пересел на троллейбус, за что с него списали 20 рублей, хотя проезд должен был быть бесплатным.
"Очень интересная система оплаты: на билете стоит стоимость проезда — 0 рублей, а с транспортной карты списано 20 рублей", — приводит слова Маклакова портал 74.ru.
Позднее главный специалист управления транспорта Евгений Талыпов объяснил, что в городском транспорте есть тарифы с пересадкой в течение часа либо 90 минут и в обоих случаях количество пересадок не ограничено. По его словам, с чиновника списали лишние 20 рублей из-за сбоя.