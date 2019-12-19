В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии , сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

В январе суд приговорил жителя белорусского Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет. Преступление было совершено в июле 2018 года в квартире матери Осиповича. По данным следствия, одну из девушек он зарезал, нанес 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. От полученных телесных повреждений они скончались на месте. В отношении Осиповича было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

"Семнадцатого декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича", - цитирует Иванову издание "Коммерческий курьер" . По его данным, при рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя.

Ранее, после оглашения приговора, Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд Белоруссии, однако приговор был оставлен без изменений.

Как сообщила Иванова, после решение Верховного суда осужденный также написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии, однако глава государства оставил его без удовлетворения.