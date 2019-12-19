В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
В январе суд приговорил жителя белорусского Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет. Преступление было совершено в июле 2018 года в квартире матери Осиповича. По данным следствия, одну из девушек он зарезал, нанес 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. От полученных телесных повреждений они скончались на месте. В отношении Осиповича было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".
"Семнадцатого декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича", - цитирует Иванову издание "Коммерческий курьер". По его данным, при рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя.
Ранее, после оглашения приговора, Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд Белоруссии, однако приговор был оставлен без изменений.
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Как сообщила Иванова, после решение Верховного суда осужденный также написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии, однако глава государства оставил его без удовлетворения.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
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