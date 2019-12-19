Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США КНДР и эффективное устранение имеющихся между сторонами разногласий, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэя и спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана

Биган 19-20 декабря находится в Китае для обсуждения вопроса КНДР, до этого он посетил Сеул и Токио.

"Заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй и спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган провели в Пекине консультации и обмен мнениями по проблеме Корейского полуострова. Стороны признали, что продолжение диалога по смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижение процесса политического урегулирования соответствуют интересам всех сторон и отражают надежды всего международного сообщества", – говорится в заявлении.

В китайском МИД выразили надежду, что "США и КНДР как можно скорее возобновят диалог и контакты, будут двигаться навстречу друг другу и укреплять взаимное доверие, надлежащим образом эффективно устранять имеющиеся разногласия".

Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по продвижению процесса денуклеаризации и созданию мирного механизма, а также договорились и дальше поддерживать контакты по проблеме Корейского полуострова.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Несмотря на это, Биган заявил в середине декабря, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР.

В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают тестированием нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.