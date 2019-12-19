Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T19:05+0300
https://ria.ru/20191219/1562609685.html
Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/73/1557437381_0:247:3072:1975_1036x0_80_0_0_e12e97f95887f97615203183a1454ece.jpg
РИА Новости

Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР

19:05 19.12.2019
215
© AP Photo / Andrew HarnikСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Andrew Harnik
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР и эффективное устранение имеющихся между сторонами разногласий, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэя и спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана.
Биган 19-20 декабря находится в Китае для обсуждения вопроса КНДР, до этого он посетил Сеул и Токио.
"Заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй и спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган провели в Пекине консультации и обмен мнениями по проблеме Корейского полуострова. Стороны признали, что продолжение диалога по смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижение процесса политического урегулирования соответствуют интересам всех сторон и отражают надежды всего международного сообщества", – говорится в заявлении.
В китайском МИД выразили надежду, что "США и КНДР как можно скорее возобновят диалог и контакты, будут двигаться навстречу друг другу и укреплять взаимное доверие, надлежащим образом эффективно устранять имеющиеся разногласия".
КНДР
Вчера, 06:02
В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР
Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по продвижению процесса денуклеаризации и созданию мирного механизма, а также договорились и дальше поддерживать контакты по проблеме Корейского полуострова.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
18 декабря, 12:41Россия-Китай: Главное
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Несмотря на это, Биган заявил в середине декабря, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР.
В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают тестированием нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
На этом фоне Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН с призывом к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР. Переговоры в таком формате вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.
Заседание Совета безопасности ООН
17 декабря, 11:33
Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
110001
Обсудить 0
Стивен БиганМИД КНРКНДРВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух высокопоставленных иранских судей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Заседание Совета безопасности ООН
Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
КНДР
Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
КНДР
В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР
Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган
Пекин поприветствовал визит спецпредставителя США по КНДР в Китай
Файез Саррадж
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Разведение сил в Донбассе не состоялось
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в четверг
Валерий Фадеев
СПЧ просит ОБСЕ и СЕ взять ситуацию со Sputnik Эстония под контроль
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Эксперт оценил шансы российско-китайского проекта резолюции по КНДР
Китай
Кандидаты-демократы в США заявили о необходимости противостоять Китаю
Йемен
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов ответил на слова Путина о мусорной реформе в Петербурге
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
Лента новостейМолния