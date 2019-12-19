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В Шарм-эш-Шейх из Великобритании прибыл первый самолет с туристами
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РИА Новости

В Шарм-эш-Шейх из Великобритании прибыл первый самолет с туристами

19:52 19.12.2019 (обновлено: 20:02 19.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАИР, 19 дек — РИА Новости. Первый после снятия запрета самолет с туристами из Великобритании приземлился в четверг вечером в аэропорт курортного города Шарм-эш-Шейх в Египте, сообщило министерство гражданской авиации страны.
"Первый рейс приземлился в четверг вечером, на борту находились 110 пассажиров из Великобритании", — говорится в распространенном заявлении министерства. Сообщается, что пассажирам британского самолета дарили цветы и сувениры.
В октябре Великобритания сняла запрет на поездки своих граждан в египетский Шарм-эш-Шейх. Египетские власти сообщили, что ожидают в 2020 году миллион британских туристов.
По итогам 2019 года международный аэропорт Шарм-эш-Шейха стал самым развивающимся в Африке.
Россия и ряд других стран приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх после крушения в конце октября 2015 года над Синайским полуостровом самолета с российскими туристами, вылетевшего из аэропорта этого курорта. Великобритания в октябре этого года сняла запрет на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх, Россия запрет пока сохраняет.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
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