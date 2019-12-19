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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T19:03+0300
https://ria.ru/20191219/1562609603.html
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156260/73/1562607331_0:240:3214:2048_1036x0_80_0_0_95ae7e2084ea3c9ce302d5a6bb58912e.jpg
РИА Новости

Путин призвал усилить работу по линии контрразведки

19:02 19.12.2019 (обновлено: 19:03 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России необходимо усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов и охраны госграницы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, следует усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов и охраны госграницы", - сказал Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 19:01
Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию
Также президент подчеркнул, что необходимо решительно действовать в борьбе с коррупцией.
На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
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