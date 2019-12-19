Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российские спецслужбы бескомпромиссно пресекать провокации и призывы к насилию.
"Более активно нужно противодействовать экстремизму … надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность", - сказал он, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.
Путин отметил, что печальные последствия проявления экстремизма можно наблюдать в других странах. "Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека, и эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены", - сказал президент.
На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.