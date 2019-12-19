Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию

Путин отметил, что печальные последствия проявления экстремизма можно наблюдать в других странах. "Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека, и эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены", - сказал президент.