Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T19:01+0300
https://ria.ru/20191219/1562609570.html
Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/10/1562591041_0:112:2707:1635_1036x0_80_0_0_61b4881b662377eaf99eef3b6dd60dfa.jpg
РИА Новости

Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию

19:01 19.12.2019
391
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал российские спецслужбы бескомпромиссно пресекать провокации и призывы к насилию.
"Более активно нужно противодействовать экстремизму … надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность", - сказал он, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.
Путин отметил, что печальные последствия проявления экстремизма можно наблюдать в других странах. "Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека, и эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены", - сказал президент.
На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 18:49Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019
Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина
3561086
Обсудить 1
День работника органов безопасностиВладимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость развивать потенциал российских спецслужб
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов ответил на слова Путина о мусорной реформе в Петербурге
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Израильтянка Наама Иссахар
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Вооруженный сотрудник полиции в оцеплении у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы
Семья с ребенком гуляет в парке
В МВД хотят получить право временно изымать детей из семьи
Алеппо
Террористы обстреляли кварталы Алеппо
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
В Москве при стрельбе у здания ФСБ пострадали пять человек
Александр Осипович в суде
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
Лента новостейМолния