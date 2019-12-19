Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, . Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, сообщает Screen Rant.

За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.

В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".