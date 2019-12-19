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Культура
2019-12-20T04:40+0300
https://ria.ru/20191219/1562609206.html
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/40/1556304048_0:463:1266:1175_1036x0_80_0_0_a3c4b75fd2d80d9fdb6e56924aea53cf.jpg
РИА Новости

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

23:15 19.12.2019 (обновлено: 04:40 20.12.2019)
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© Disney Постер к фильму Мулан студии Disney
 Постер к фильму Мулан студии Disney
© Disney
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, сообщает Screen Rant.
За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.
В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".
На четвертом и пятом местах: "Не время умирать" и "Черная вдова". Также в списке: "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".
Кадр из фильма Кошки
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