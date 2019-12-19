Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, сообщает Screen Rant.
За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.
В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".
На четвертом и пятом местах: "Не время умирать" и "Черная вдова". Также в списке: "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".
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