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Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019
2019-12-19T18:49+0300
https://ria.ru/20191219/1562609112.html
Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина
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РИА Новости

Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина

18:49 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Главный редактор газеты "Крымские известия" Ирина Иванченко заявила, что во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин был настроен на диалог с журналистами, которые отметили его хорошее настроение и позитивное мышление.
Глава государства ответил на 77 вопросов, общение главы государства с прессой в Центре международной торговли продлилось 4 часа 18 минут. За это время вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 18:28Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019
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"Президент был настроен на диалог с журналистами. У него было очень хорошее настроение. Мы это почувствовали сразу. Он зарядил этим зал, когда пошутил пару раз. Ждали, конечно, традиционного анекдота, не случилось, но шутки во время пресс-конференции были. Мы также почувствовали от президента сигналы, что нужно настраиваться на позитив и верить в хорошее", - сказала РИА Новости Иванченко, которая не только приняла участие в пресс-конференции, но и задала вопрос, касающийся здравоохранения.
Главред также отметила, что президент легко разбил "все ехидство и каверзные вопросы" журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка. "Президент снисходительно достаточно к нему отнесся, по-доброму и по-отечески", - подчеркнула Иванченко.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019Владимир ПутинКрымРоссияОбщество
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