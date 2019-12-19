Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина

"Президент был настроен на диалог с журналистами. У него было очень хорошее настроение. Мы это почувствовали сразу. Он зарядил этим зал, когда пошутил пару раз. Ждали, конечно, традиционного анекдота, не случилось, но шутки во время пресс-конференции были. Мы также почувствовали от президента сигналы, что нужно настраиваться на позитив и верить в хорошее", - сказала РИА Новости Иванченко, которая не только приняла участие в пресс-конференции, но и задала вопрос, касающийся здравоохранения.