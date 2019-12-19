Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Главный редактор газеты "Крымские известия" Ирина Иванченко заявила, что во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин был настроен на диалог с журналистами, которые отметили его хорошее настроение и позитивное мышление.
Глава государства ответил на 77 вопросов, общение главы государства с прессой в Центре международной торговли продлилось 4 часа 18 минут. За это время вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.
"Президент был настроен на диалог с журналистами. У него было очень хорошее настроение. Мы это почувствовали сразу. Он зарядил этим зал, когда пошутил пару раз. Ждали, конечно, традиционного анекдота, не случилось, но шутки во время пресс-конференции были. Мы также почувствовали от президента сигналы, что нужно настраиваться на позитив и верить в хорошее", - сказала РИА Новости Иванченко, которая не только приняла участие в пресс-конференции, но и задала вопрос, касающийся здравоохранения.
Главред также отметила, что президент легко разбил "все ехидство и каверзные вопросы" журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка. "Президент снисходительно достаточно к нему отнесся, по-доброму и по-отечески", - подчеркнула Иванченко.