В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России с начала года были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта, заявил президент РФ Владимир Путин

"Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - сказал Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России

Президент отметил, что в последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности. "С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта", - сказал он.

Путин подчеркнул, что за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни. Президент также отметил, что благодаря четкой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.

Президент также поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником, отметив, что сотрудники спецслужб оберегают Россию от внутренних и внешних угроз, отстаивают национальные интересы государства.

"Требования к вашей службе всегда были и остаются особые: это высокая компетентность и стойкость, надежность, честь, порядочность. Именно такие качества - постоянная готовность не жалеть ни сил, ни жизни ради родины во все времена отличает лучших сотрудников органов безопасности", - сказал Путин.