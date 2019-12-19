В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России с начала года были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - сказал Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.
Президент отметил, что в последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности. "С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта", - сказал он.
Путин подчеркнул, что за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни. Президент также отметил, что благодаря четкой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.
Президент также поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником, отметив, что сотрудники спецслужб оберегают Россию от внутренних и внешних угроз, отстаивают национальные интересы государства.
"Требования к вашей службе всегда были и остаются особые: это высокая компетентность и стойкость, надежность, честь, порядочность. Именно такие качества - постоянная готовность не жалеть ни сил, ни жизни ради родины во все времена отличает лучших сотрудников органов безопасности", - сказал Путин.
На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.