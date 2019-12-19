Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T20:20+0300
https://ria.ru/20191219/1562608777.html
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/05/1559690521_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7e9dc2b2e993a1e1d6ecc27233432c0a.jpg
РИА Новости

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

18:41 19.12.2019 (обновлено: 20:20 19.12.2019)
3987
© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: приговор Химкинского суда Московской области от 11 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.
"Мы обсудим с нашей подзащитной ее намерения, и от этого будет зависеть, что мы будем делать дальше. Но наша убежденность состоит в том, что надо бороться дальше", - сказал журналистам адвокат израильтянки Вадим Клювгант.
Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Статуя Фемиды в суде
16 декабря, 11:05
В Чувашии будут судить членов группы, сбывавшей наркотики
Сама Иссахар призналась, что перевозили гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
В жалобе защита указала, что Иссахар до её задержания не пересекала и не пыталась пересечь границу РФ и не проходила таможенный контроль в "Шереметьево", а наркотики изъяли и направили на исследование с грубыми нарушениями закона. По словам адвоката Вадима Клювганта, выводы Химкинского суда противоречат исследованным доказательствам в процессе и показаниям свидетелей. В частности, старший оперуполномоченный Шереметьевской таможни заявил в суде, что багаж Иссахар "не пересекал таможенную границу, в ее действиях отсутствовали признаки контрабанды", заметил адвокат.
Адвокат также рассказал, что получил 29 ноября ответ из Шереметьевской таможни и просил приобщить к делу как новое доказательство. В нем сказано, что пассажиры, конечный пункт которых находится за пределами РФ, не подлежат таможенному досмотру. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Адвокат просил занести в протокол, что суд отказал без всякой мотивировки.
Мадиэя Гафур
4 ноября, 22:20
Участница ОИ-2016 получила 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков
При этом сама Иссахар заявила, что она не покупала гашиш. "Я не знаю, как это вещество оказалось в моем багаже. Мне не разъяснили, что для того, чтоб преступление было признано завершенным, у меня должен был иметься умысел, меня заставили подписать документ на русском языке, который я не понимала, я добавила своим почерком, что я не понимаю, о чем там речь, я признала лишь тот факт, что это вещество нашли в моем багаже", - цитирует переводчик слова Иссахар. Она добавила, что оговорила себя и все обстоятельства показывают, что она не виновна.
После стороны защиты слово взял прокурор. "Суд отнесся критически к показаниям Наамы Иссасар, он счел их попыткой уйти от закона. Таким образом, лица и товары пересекают госграницу в воздухе, а далее следуют по территории РФ, таможенного союза, то есть факт пересечения границы рассматривается как свершившийся", - заявил гособвинитель.
Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением закона РФ и уполномоченными на то должностными лицами.
Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за ее освобождение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
11 ноября, 15:53
В Сочи мужчине грозит до 20 лет за попытку контрабанды наркотиков в Абхазию
1203043593
Обсудить 26
Наама ИссахарМосковский областной судРоссияИзраильПроисшествия
Популярные комментарии
"Молодую израильскую наркоманочку продадут подороже" - она не "наркоманочка". С самого начала "следствия" Наама утверждала, что не знает, как наткотик попал в её багаж. Это же она заявила и суду: "Я не знаю, как гашиш оказался в моем багаже. Я также упоминала это на предварительном слушании, и это есть в аудиозаписи протокола. Что касается признания вины. Я признала лишь тот факт, что вещество нашли в моем багаже,и все." Складывается впечетление, что дело сфабриковано российскими таможенниками, по приказу сверху, с тем, чтобы, как вы сказали, "продать подороже", а вернее, обменять на Буркова. Кроме того, статья о "контрабанде" - липа, так как багаж Иссахар не пересекал таможенную границу РФ. Всё чистой воды - ПОДЛОСТЬ.
19 декабря, 20:58
yoram
40200117
Зачем? Кто пострадал? Кто мог пострадать?
19 декабря, 19:12
Ой, не смешите мне
37000013
Рекомендуем
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Честер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго, через несколько дней после похищения сына
СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
09:21В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
Лента новостейМолния