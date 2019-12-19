Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

"Суд постановил: приговор Химкинского суда Московской области от 11 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

"Мы обсудим с нашей подзащитной ее намерения, и от этого будет зависеть, что мы будем делать дальше. Но наша убежденность состоит в том, что надо бороться дальше", - сказал журналистам адвокат израильтянки Вадим Клювгант.

Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Сама Иссахар призналась, что перевозили гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.

В жалобе защита указала, что Иссахар до её задержания не пересекала и не пыталась пересечь границу РФ и не проходила таможенный контроль в "Шереметьево", а наркотики изъяли и направили на исследование с грубыми нарушениями закона. По словам адвоката Вадима Клювганта, выводы Химкинского суда противоречат исследованным доказательствам в процессе и показаниям свидетелей. В частности, старший оперуполномоченный Шереметьевской таможни заявил в суде, что багаж Иссахар "не пересекал таможенную границу, в ее действиях отсутствовали признаки контрабанды", заметил адвокат.

Адвокат также рассказал, что получил 29 ноября ответ из Шереметьевской таможни и просил приобщить к делу как новое доказательство. В нем сказано, что пассажиры, конечный пункт которых находится за пределами РФ, не подлежат таможенному досмотру. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Адвокат просил занести в протокол, что суд отказал без всякой мотивировки.

При этом сама Иссахар заявила, что она не покупала гашиш. "Я не знаю, как это вещество оказалось в моем багаже. Мне не разъяснили, что для того, чтоб преступление было признано завершенным, у меня должен был иметься умысел, меня заставили подписать документ на русском языке, который я не понимала, я добавила своим почерком, что я не понимаю, о чем там речь, я признала лишь тот факт, что это вещество нашли в моем багаже", - цитирует переводчик слова Иссахар. Она добавила, что оговорила себя и все обстоятельства показывают, что она не виновна.

После стороны защиты слово взял прокурор. "Суд отнесся критически к показаниям Наамы Иссасар, он счел их попыткой уйти от закона. Таким образом, лица и товары пересекают госграницу в воздухе, а далее следуют по территории РФ, таможенного союза, то есть факт пересечения границы рассматривается как свершившийся", - заявил гособвинитель.

Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением закона РФ и уполномоченными на то должностными лицами.