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В МВД хотят получить право временно изымать детей из семьи
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РИА Новости

В МВД хотят получить право временно изымать детей из семьи

18:36 19.12.2019 (обновлено: 07:10 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья с ребенком гуляет в парке
Семья с ребенком гуляет в парке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Семья с ребенком гуляет в парке. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В МВД готовятся поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.
"Понимая приоритет сохранения полной семьи, сталкиваемся с такими проблемами, когда ситуация требует незамедлительных мер, в том числе по не отобранию, может быть, не по изъятию ребенка, но по временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации. Но 77 статья кодекса, я имею в виду Семейного кодекса, говорит о том, что такие полномочия предоставляются только органам опеки", - сказал Колесник на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
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По его словам, органы опеки действуют только в рабочее время с 9 до 18.00, а в остальное время на сообщения о противоправных действиях в отношении детей реагируют сотрудники полиции.
"Действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения их в халатности, вынуждены пользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые находятся в беспомощном состоянии, в специальные учреждения", - уточнил Колесник.
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"В этой связи мы следующее предложение готовили по корректировке 77-ой статьи с тем, чтобы у нас соответствующие полномочия были. И, безусловно, мы согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи, согласно 77-ой статьи, не должно за собой, безусловно, влечь направление материалов о лишении родительских прав. Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы также и предложения уже готовим и направляем", - добавил он.
По словам Колесника, за 4 года в России на 92% выросло число преступлений в отношении детей родителями, в том числе на 50% увеличилось количество убийств, на 48% - истязаний детей. А за шесть месяцев текущего года возбуждена тысяча уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение с детьми.
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МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас что, наша страна совсем с ума сходить начала? В начале по телевизору показывают страшные картинки про неблагополучные семьи, а потом начинают протаскивать сатанистские и изуверские законы. И когда примут этот дурдом, у людей начнут отнимать детей за каждый чих! Хватит остановитесь, такие законы НЕНУЖНЫ, у нас в законодательстве уже и так всё есть, чтоб людей не обижали, только наша доблестная полиция не исполняет законы как положено, участковае не видят семьи где происходит террор. У нас в стране и так смертность опережает рождаемость на 260 тыс. человек а с этой ювенальной юстицией, и с этими идиотскими законами люди вообще рожать перестанут. Зачем рожать, если через неделю после родов ребёнка изымут из семьи.
20 декабря, 03:35
proishojdenie
3700104
А МВД одновременно с этими полномочиями берёт на себя обязанность обеспечения нормальной жизни "временно изъятых" детей?
19 декабря, 18:46
Владимир Белогорский
1850101
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