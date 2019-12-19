В МВД хотят получить право временно изымать детей из семьи

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В МВД готовятся поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ В МВД готовятся поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.

"Понимая приоритет сохранения полной семьи, сталкиваемся с такими проблемами, когда ситуация требует незамедлительных мер, в том числе по не отобранию, может быть, не по изъятию ребенка, но по временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации. Но 77 статья кодекса, я имею в виду Семейного кодекса, говорит о том, что такие полномочия предоставляются только органам опеки", - сказал Колесник на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

По его словам, органы опеки действуют только в рабочее время с 9 до 18.00, а в остальное время на сообщения о противоправных действиях в отношении детей реагируют сотрудники полиции.

"Действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения их в халатности, вынуждены пользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые находятся в беспомощном состоянии, в специальные учреждения", - уточнил Колесник.

"В этой связи мы следующее предложение готовили по корректировке 77-ой статьи с тем, чтобы у нас соответствующие полномочия были. И, безусловно, мы согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи, согласно 77-ой статьи, не должно за собой, безусловно, влечь направление материалов о лишении родительских прав. Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы также и предложения уже готовим и направляем", - добавил он.