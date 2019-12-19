В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова

"Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель парламента и депутаты были взяты в заложники", — рассказал Каримов.