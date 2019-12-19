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В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова
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РИА Новости

В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова

18:36 19.12.2019 (обновлено: 20:30 19.12.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал подробности спецопераций, которыми лично руководил Рамзан Кадыров.
Ранее в четверг Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме" и, несмотря на его запрет, лично участвует в боевых операциях.

"Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель парламента и депутаты были взяты в заложники", — рассказал Каримов.

По словам пресс-секретаря, Кадыров, прижавшись спиной к ограде парламента, рискуя жизнью, отдавал указания подразделениям.
"Операция была проведена блестяще", — добавил Каримов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Помимо этого, под личным руководством Кадырова нейтрализовали бандгруппу, напавшую на Дом печати в центре Грозного и школу в декабре 2014 года.
"Он лично руководил спецоперацией, разработав план нейтрализации боевиков, в ручном режиме руководил действиями спецназовцев, отдавал команды", — сказал Каримов.
Группа боевиков атаковала здание парламента Чечни в октябре 2010 года. Террористы проникли на территорию и открыли беспорядочную стрельбу. Погибли двое полицейских и завхоз, 17 человек получили ранения. Четырех боевиков нейтрализовали. Вся операция длилась меньше часа.
Ночью 4 декабря 2014 года группа бандитов совершила вылазку в центре Грозного. Переодевшись в полицейскую форму, они расстреляли пост ППС, взорвали патрульную машину и забаррикадировались в Доме печати, часть боевиков укрылась в школе. В городе объявили режим контртеррористической операции, командование взял на себя Кадыров. Дом печати штурмовали несколько часов. В результате спецоперации девять боевиков были уничтожены.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Альви КаримовЧеченская республикаВладимир ПутинРамзан КадыровГрозныйБезопасность
Популярные комментарии
А что удивляться? По своему менталитету Кадыров воин, а не чиновник. Ясно, что его тянет поучаствовать в боевых действиях, а если еще и на правильной стороне, так это вообще в кайф!
19 декабря, 18:41
Von Stirliz
53400213
Кадыров - это человек совести, чести и мужества. Уважаю этого человека.
19 декабря, 20:05
Розовый Бот
40311214
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