ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Заседающее в окруженном войсками Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя"

Правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем , пока официально не прокомментировало это сообщение.

"Признанное ООН правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании ему военной и логистической помощи, поскольку пытается отразить наступление сил, лояльных генералу Хафтару", - сообщает телеканал.

В среду глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что Триполи пока не обращался к Анкаре с просьбой о военной помощи, и что он ожидает ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

Соглашение между Анкарой и правительством Ливийского соглашения, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, должно быть представлено на голосование в турецком парламенте.

Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении Хафтара в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений в Триполи.