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ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
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РИА Новости

ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

18:27 19.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД ПНС Мухаммед Сияла
Глава МИД ПНС Мухаммед Сияла
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. Архивное фото
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, пока официально не прокомментировало это сообщение.
"Признанное ООН правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании ему военной и логистической помощи, поскольку пытается отразить наступление сил, лояльных генералу Хафтару", - сообщает телеканал.
В среду глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что Триполи пока не обращался к Анкаре с просьбой о военной помощи, и что он ожидает ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве в военной сфере.
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Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
Соглашение между Анкарой и правительством Ливийского соглашения, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, должно быть представлено на голосование в турецком парламенте.
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Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении Хафтара в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Бойцы военного батальона, лояльного генералу Халифе Хафтару, во время утреннего собрания в городе Бенгази, Ливия. 18 декабря 2019
Вчера, 01:43
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
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Мухаммед СиялаХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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