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Ростовская область
Ростовская область
2019-12-19T18:23+0300
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ВРП Ростовской области в 2019 году впервые превысит 1,5 трлн рублей
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РИА Новости

ВРП Ростовской области в 2019 году впервые превысит 1,5 трлн рублей

18:23 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВ Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам текущего года впервые превысит 1,5 триллиона рублей, заявил губернатор региона Василий Голубев в четверг в ходе ежегодного инвестиционного послания.
ВРП региона по итогам 2018 года составил порядка 1,4 триллиона рублей.
"В 2019 году валовый региональный продукт впервые перешагнет порог в 1,5 триллиона рублей", - сказал губернатор.
Он отметил, что по итогам 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 102,5%, сельхозпроизводства - 104,6%, жилищного строительства - 111,3%, общественного питания - 103,3%. "Конечно, рост есть, но, на мой взгляд, его темпы сегодня недостаточны - 2-3% в год это не наш уровень", - добавил он.
Голубев сообщил, что в четверг был обнародован ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. С точки зрения инвестиционного потенциала, Ростовская область сохранила в нем девятое место, по инвестиционным рискам - 24 место.
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"Что мы делали и будем делать для снижения рисков и более интенсивного роста экономики? Прежде всего, мы не только сохраним, но и нарастим господдержку инвесторов", - сказал губернатор. Он уточнил, что в 2018 году налоговые льготы были сохранены.
Так, льготы по налогу на прибыль и имущество получили 50 крупных инвесторов на общую сумму 2 миллиарда рублей, льготой по упрощенной системе налогообложения воспользовались более 15 тысяч хозяйствующих субъектов на сумму 1,8 миллиарда рублей. "Специальные налоговые режимы позволяют бизнесу развиваться. Свидетельство тому - увеличение поступлений по этим налогам более чем на 10%", - заявил губернатор.
Голубев отметил, что запрос общества на новое качество жизни требует и более высоких темпов экономического роста. "Нам нужны новые факторы роста экономики. И в бизнесе, и в госуправлении на это влияет рост производительности труда", - заключил он.

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