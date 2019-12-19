Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд считает необходимым назначить повторную комиссионно-комплексную финансово-экономическую оценочно-искусствоведческую экспертизу", - огласила решение судья Олеся Менделеева. Экспертизу она поручила центру при Минюсте.

О новой экспертизе ходатайствовало обвинение. Прокуроры ссылались на то, что двое экспертов из группы, проводившей предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали в их поддержку. По мнению же защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами.

В настоящее время по делу проведено две экспертизы. Первая, прошедшая еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили.

Новая экспертиза должна расставить точки над i.

Адвокаты ранее указывали, что предлагали суду комиссию из девяти человек, но судья Ирина Аккуратова сама отобрала экспертов, в том числе профессора института театрального искусства (ГИТИС) Видмантаса Силюнаса, подпись которого была на одном из поручительств, направленных в Басманный суд, когда подсудимая Софья Апфельбаум была под домашним арестом. Защита настаивала, что театральный мир узок и все в нем знакомы друг с другом. Обращение в пользу смягчения меры пресечения лишь обещает, что подсудимые не будут скрываться от следствия, но не является проявлением предвзятости.

Адвокаты отмечали, что дело длится уже три года и новая экспертиза "затянет его в бесконечность".

В свою очередь, Серебренников, который сначала поддержал возражения адвокатов, потом предложил "довести процесс до абсурда" и назначить еще четвертую, пятую и последующие экспертизы.