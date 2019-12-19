В Таиланде шесть туристов пострадали при столкновении катера и яхты

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Не менее шести туристов получили травмы в результате столкновения экскурсионного катера и яхты у побережья острова Кхай-Нок в восьми километрах к востоку от Пхукета, сообщает The Phuket News.
Точное число пострадавших пока неизвестно. Сообщалось лишь, что их доставили в гавань на острове Сирэ, куда были направлены медики и спасатели. Они оказали первую помощь, после чего пострадавшие были направлены в больницу.
По меньшей мере один человек получил серьезные травмы.
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