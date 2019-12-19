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Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года
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РИА Новости

Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года

18:02 19.12.2019 (обновлено: 05:57 20.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В России за четыре года на 50% увеличилось число убийств детей родителями, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.
"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%. В том числе на 50% увеличилось количество убийств", - сказал Колесник на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Кроме того, по его словам, за этот же период на 48% выросло число истязаний детей. А за шесть месяцев текущего года возбуждена 1 тысяча уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение с детьми.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей
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