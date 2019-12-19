В Минтруде планируют вдвое сократить время перечисления маткапитала

Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что процедуры использования материнского капитала для взноса в счет ипотеки или ее погашения чрезмерно усложнены, ситуация будет меняться, соответствующая работа уже ведётся.

"Сейчас готовятся изменения в законодательство по сокращению в два раза сроков принятия решения по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на любые цели. В настоящее время на принятие решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала даётся 30 дней, на перечисление - 10 дней. Планируется 15 и 5 дней соответственно", - сообщили в министерстве.