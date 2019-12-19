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Культура
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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
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РИА Новости

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

17:59 19.12.2019 (обновлено: 18:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, но чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее супруг Бари Алибасов.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артистки.
"Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Она три-четыре раза в год проходит плановое обследование. Как из больницы выходит, побудет дома неделю и начинает скучать", - сказал Алибасов.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось...".
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КультураБари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМоскваОбщество
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