ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными

"Предварительно следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции, что было предложено еще вчера, но не представителями Киева. И Украине следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.