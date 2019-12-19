ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными

ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Видеоконференция по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса пройдет 23 декабря, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. В самопровозглашенной ДНР заявили, что переговоры будут продолжены в формате видеоконференции. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что видеоконференцию стоит провести в понедельник.
"Предварительно следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции, что было предложено еще вчера, но не представителями Киева. И Украине следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.