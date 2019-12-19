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ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными
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РИА Новости

ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными

17:58 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Видеоконференция по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса пройдет 23 декабря, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. В самопровозглашенной ДНР заявили, что переговоры будут продолжены в формате видеоконференции. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что видеоконференцию стоит провести в понедельник.
"Предварительно следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции, что было предложено еще вчера, но не представителями Киева. И Украине следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваВладислав ДейнегоМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВ мире
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