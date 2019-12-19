Генпрокурор поручил усилить надзор на железнодорожных объектах

"На основании анализа систематически проверять соблюдение законодательства. Проверки проводить в территориальных органах Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, иных контролирующих органов, реализующих свои полномочия в том числе на транспорте, в ОАО "Российские железные дороги", его филиалах и структурных подразделениях, других предприятиях и организациях железнодорожного транспорта всех форм собственности, а также на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (вокзалах, станциях, путях общего и необщего пользования, железнодорожных переездах и других объектах)", - указывается в документе.