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Генпрокурор поручил усилить надзор на железнодорожных объектах
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РИА Новости

Генпрокурор поручил усилить надзор на железнодорожных объектах

17:55 19.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал указ об усилении надзора за исполнением законодательства в сфере железнодорожного транспорта, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
"На основании анализа систематически проверять соблюдение законодательства. Проверки проводить в территориальных органах Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, иных контролирующих органов, реализующих свои полномочия в том числе на транспорте, в ОАО "Российские железные дороги", его филиалах и структурных подразделениях, других предприятиях и организациях железнодорожного транспорта всех форм собственности, а также на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (вокзалах, станциях, путях общего и необщего пользования, железнодорожных переездах и других объектах)", - указывается в документе.
Кроме того, указание предписывает транспортным прокурорам усилить надзор за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью при расследовании уголовных дел о преступлениях на железнодорожном транспорте.
"Основной целью надзора считать обеспечение безопасности функционирования железнодорожного транспорта, добиваясь при этом реального снижения на поднадзорной территории количества транспортных происшествий (крушений, аварий, происшествий при перевозке опасных грузов)", отмечается в указании.
В документе также поручается транспортным прокурорам организовать оперативное поступление достоверной информации о происшествиях на железнодорожном транспорте, угрозах совершения и совершении актов незаконного вмешательства, массовом нарушении прав пассажиров и работников железнодорожного транспорта. Прокуроры должны рассматривать данную информацию в качестве повода к проведению соответствующих проверок.
В настоящее время проект указа проходит антикоррупционную экспертизу.
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