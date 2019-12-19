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Лишение родительских прав должно стать крайней мерой, считает депутат
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РИА Новости

Лишение родительских прав должно стать крайней мерой, считает депутат

17:47 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОльга Баталина
Ольга Баталина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ольга Баталина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Лишение родительских прав должно стать крайней мерой, которая применяется к семье, считает депутат Госдумы Ольга Баталина.
Она представила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере концепцию того, какой бы могла быть 12 глава Семейного кодекса, которая определяет основания для ограничения и лишения родительских прав. По ее словам, на сегодняшний день ограничение родительских прав и их лишение в семейном кодексе не связаны между собой.
"Мы предлагаем это связать, как, собственно, и предлагалось ранее. Лишение должно стать крайней исключительной мерой, которая применяется к семье. В большинстве случаев работает ограничение, и ограничение в большинстве случаев должно стать обязательным первым этапом, предваряющим лишение", - сказала Баталина.
Она также отметила, что ограничение прав не всегда должно быть жестко связано с полным изолированием ребенка от семьи. В таких условиях сложно восстанавливать отношения внутри семьи, между родителями и детьми, считает депутат.
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Она также добавила, что не обязательно ограничивать родительские права в полном объёме. Этот пункт можно было бы оставить на усмотрение суда, пояснила Баталина. Срок ограничения в родительских правах можно было бы связать с обстоятельствами, которые привели к ограничению в правах, отметила депутат.
"Родители, которые ограничены в правах, должны совершенно точно иметь право на гарантированную со стороны государства помощь и поддержу: юридическую, социальную, возможно, медицинскую, любую другую", - добавила Баталина.
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Ольга БаталинаГосдума РФРоссияОбщество
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