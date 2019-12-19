ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом стоит провести в понедельник.

Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. В ДНР заявили, что переговоры будут продолжены в формате видеоконференции. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу.

"Сегодняшнее заявление представителя Украины в контактной группе о необходимости в пятницу провести видеоконференцию по вопросам осуществления обмена удерживаемыми лицами является ярким подтверждением стремления украинской стороны исключительно к пиару", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, на встрече контактной группы в Минске в среду была понятна неготовность Киева к обмену. Поэтому, по мнению полпреда ДНР, проводить видеоконференцию в пятницу "не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению".