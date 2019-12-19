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2019-12-19T17:47+0300
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ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными
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РИА Новости

ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными

17:47 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом стоит провести в понедельник.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. В ДНР заявили, что переговоры будут продолжены в формате видеоконференции. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу.
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"Сегодняшнее заявление представителя Украины в контактной группе о необходимости в пятницу провести видеоконференцию по вопросам осуществления обмена удерживаемыми лицами является ярким подтверждением стремления украинской стороны исключительно к пиару", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, на встрече контактной группы в Минске в среду была понятна неготовность Киева к обмену. Поэтому, по мнению полпреда ДНР, проводить видеоконференцию в пятницу "не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению".
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"Мы призываем Киев не гнаться за медиа-пиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена – в первую очередь, по процессуальной очистке удерживаемых лиц. В связи с этим провести видеоконференцию в понедельник будет уместнее, поскольку надеемся, что за это время представители Украины все же выполнят свою домашнюю работу по подготовке к конструктивному согласованию механизма обмена", - добавила Никонорова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаДонецк (Донецкая область)В мире
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