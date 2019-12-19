Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма, выяснили ученые из Ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма, выяснили ученые из Манчестерского университета . Их выводы опубликованы на сайте учебного заведения.

Исследователи решили проверить предположение, что спектр желтого цвета, на который настраиваются экраны телефонов при переходе в режим dark mode, может нанести вред биологическим часам.

Научная группа провела эксперимент с лабораторными мышами, который показал, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

В то же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма. По мнению ученых, в этом случае на сон не оказывается слишком негативного воздействия.

"На самом деле синие цвета, ассоциирующиеся с сумерками, имеют более слабый эффект, нежели белый или желтый свет аналогичной яркости", — сказал один из авторов работы Тим Браун.

Он отметил, что фотопигмент меланопсин, участвующий в зрительном процессе и регуляции циркадных ритмов, реагирует на изменение яркости освещения, а также соотношения коротких и длинных волн света. Ночные режимы смартфонов фокусируются на второй составляющей, то есть изменяют цвет излучения. Как подчеркнул Браун, это не самый лучший подход даже при сохранении умеренной яркости дисплея.