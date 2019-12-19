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В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
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РИА Новости

В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут

17:41 19.12.2019 (обновлено: 19:46 19.12.2019)
43354
© Фото : Austin family Фреда и Лес Остин
Фреда и Лес Остин
© Фото : Austin family
Фреда и Лес Остин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американцы Лес и Фреда Остин прожили в совместном браке 70 лет и умерли с разницей 20 минут на соседних кроватях в хосписе, сообщил портал Mlive.
Пара из Мичигана познакомилась еще в школе, тогда же они начали встречаться. Лес и Фреда поженились в 1949 году, а в ноябре этого года отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.
По словам внучки супругов, единственный раз пара поссорилась, когда Лес в годы Корейской войны без ведома жены записался добровольцем в армию.
Пара попала в хоспис 6 декабря, а на следующий день супруги скончались. Их похоронили 17 декабря. Лесу и Фреде было по 90 лет.
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Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
"Я рада, что они покинули нас в одно время. Я думаю, им было бы непросто продолжать жить поодиночке. Под конец этих 70 лет вместе они продолжали заботиться друг о друге и любить очень сильно", — рассказала внучка Лея.
Их смерть на соседних кроватях была "почти так же романтична, насколько вы можете представить", добавил их сын Майкл.
У пары осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.
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Фреда ОстинЛес Остин (Мичиган)МичиганСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть они встретятся на небесах, чтобы быть вместе вечно.
19 декабря, 18:23
АЕАлександр Евдокимов
3000001
Ничего удивительного. Прожить вместе столько лет и узнать, что твоей половины НЕТ! Можно только поклониться памяти обоих.
19 декабря, 17:51
ba-ev
2700000
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