В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американцы Американцы Лес Фреда Остин прожили в совместном браке 70 лет и умерли с разницей 20 минут на соседних кроватях в хосписе, сообщил портал Mlive

Пара из Мичигана познакомилась еще в школе, тогда же они начали встречаться. Лес и Фреда поженились в 1949 году, а в ноябре этого года отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.

По словам внучки супругов, единственный раз пара поссорилась, когда Лес в годы Корейской войны без ведома жены записался добровольцем в армию.

Пара попала в хоспис 6 декабря, а на следующий день супруги скончались. Их похоронили 17 декабря. Лесу и Фреде было по 90 лет.

"Я рада, что они покинули нас в одно время. Я думаю, им было бы непросто продолжать жить поодиночке. Под конец этих 70 лет вместе они продолжали заботиться друг о друге и любить очень сильно", — рассказала внучка Лея.

Их смерть на соседних кроватях была "почти так же романтична, насколько вы можете представить", добавил их сын Майкл.