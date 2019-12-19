В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции

"Должен быть консенсус: Конституция - это фундамент, на котором строится наше общество. Изменения там возможны, если эти изменения примет основное большинство граждан", - заявил Исаев журналистам.

Отвечая на вопрос, могли бы депутаты инициировать развитие обсуждения этого вопроса, депутат заявил, что нужно дождаться конкретных предложений, пока были озвучены только идеи.

"В тот момент, когда эти предложения обретут какие-то более конкретные черты, я думаю, что они будут широко обсуждаться уже всеми политическими партиями, существующими и представленными в нашей стране, всеми общественными организациями, объединёнными, всеми неравнодушными гражданами. Пока говорить о формате, я думаю, несколько преждевременно, поскольку нет конкретный предложений, есть обсуждение самих идей", - добавил он.