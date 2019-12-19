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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:28+0300
https://ria.ru/20191219/1562604574.html
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/134885/17/1348851721_0:89:3552:2087_1036x0_80_0_0_1b8aad657285dec42ae6a91bc487bd93.jpg
РИА Новости

В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции

17:28 19.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-селужбой Андрея ИсаеваАндрей Исаев
Андрей Исаев
© Фото : предоставлено пресс-селужбой Андрея Исаева
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Говорить о том, в каком формате могут обсуждаться поправки в Конституцию, в том числе и о президентских сроках, пока преждевременно, поскольку пока звучат только идеи, а не конкретные предложения, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
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"Должен быть консенсус: Конституция - это фундамент, на котором строится наше общество. Изменения там возможны, если эти изменения примет основное большинство граждан", - заявил Исаев журналистам.
Отвечая на вопрос, могли бы депутаты инициировать развитие обсуждения этого вопроса, депутат заявил, что нужно дождаться конкретных предложений, пока были озвучены только идеи.
"В тот момент, когда эти предложения обретут какие-то более конкретные черты, я думаю, что они будут широко обсуждаться уже всеми политическими партиями, существующими и представленными в нашей стране, всеми общественными организациями, объединёнными, всеми неравнодушными гражданами. Пока говорить о формате, я думаю, несколько преждевременно, поскольку нет конкретный предложений, есть обсуждение самих идей", - добавил он.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаАндрей ИсаевЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияПолитика
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