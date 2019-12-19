Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:23+0300
https://ria.ru/20191219/1562604292.html
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/156260/04/1562600415_0:30:2518:1446_1036x0_80_0_0_4aa5b2bc92582c61addf46d190efc443.jpg
РИА Новости

Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции

17:23 19.12.2019
1165
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности отмены слова "подряд" в формулировке о президентском сроке в Конституции РФ показывает, что глава государства не считает основной закон страны "священной коровой", которая не должна меняться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг выразил мнение, что в статье Конституции РФ о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции говорится, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Вчера, 15:58Большая пресс-конференция Владимира Путина
Турчак: России нужна реализация закрепленных в Конституции положений

Новый этап пересмотра Конституции

Слова Путина об изменении Конституции показывают его готовность к дискуссиям о корректировке основного закона страны и открывают возможность для пересмотра и других конституционных норм, считают эксперты.
"Это своего рода открытие окна возможностей для нового этапа пересмотра конституционных норм. Не стал бы утверждать сейчас, что это обязательно получит воплощение в виде реального изменения Конституции. По крайней мере, в таком дискуссионно-политическом ключе, я думаю, в предстоящем месяце, мы будем свидетелями рассмотрения возможности внесения поправок в текст Конституции", - сказал РИА Новости политолог Александр Коньков.
По его мнению, Путин дал понять, что наряду с озвученным положением могут быть предложены и иные изменения Конституции. Об этом свидетельствуют слова президента о том, что и другие статьи основного закона страны могут подвергаться изменениям "в зависимости от тех приоритетов, целей и задач, которые ставятся внутри страны при развитии политических институтов".
Глава государства продемонстрировал, что не считает Конституцию "священной коровой", которую нельзя менять, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Допустим ряд изменений, которые бы "после тщательного обсуждения и глубокого анализа" могли бы "оптимизировать политическую систему России", сделав ее более динамично развивающейся, уверен он.
"Для Путина это очень важно, потому что он должен когда-нибудь, в перспективе, оставить Россию полноценным, процветающим и эффективно управляемым государством. Поэтому изменения Конституции, безусловно, запрещать нельзя. Но и производить, по мысли президента, эти изменения необходимо, детально согласовывая это с гражданским обществом", - заключил Мухин.
Михаил Федотов
Вчера, 16:11
Экс-глава СПЧ оценил идею отмены оговорки "подряд" в Конституции

Новая схема транзита власти

Заявление об отмене слова "подряд" в формулировке о президентском сроке показывают, что трансфер власти в 2024 году не предполагает возвращения Путина на должность президента, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"Понятно, что все эти вопросы связаны с транзитом власти, потому что сейчас в политической среде обсуждаются различные схемы транзита... Это все такие сигналы, которые показывают, что президент РФ понимает все эти истории и чувствует, про что эти вопросы. При этом схемы транзита, которые были в прошлый период, у нас, скорее всего, не пройдут", - сказал Абзалов РИА Новости.
Эксперт отметил, что Путин фактически "дезавуировал схему транзита, которая была выбрана в прошлый период". По мнению Абзалова, это "очень важный фактор" для понимания перспектив 2024 года, когда состоятся следующие выборы президента России.
"Это (президентские выборы 2024 года - ред.) важнейший вопрос всего нашего политического поля. Начиная уже со следующего года, потому что грядет парламентская кампания... Это важный фактор, и президент сигналами определенными обозначает возможную траекторию движения", - заключил Абзалов.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Вчера, 17:08Большая пресс-конференция Владимира Путина
Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов

Референдум не предусмотрен

Обязательного референдума по вопросам изменения статьи Конституции РФ о президентских сроках в российском законодательстве не предусмотрено, рассказала РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина
Она отметила, что соответствующие положения Конституции относятся не к тем положениям, которые, изменяются только через референдум, а к тем, которые, в том числе, "требуют одобрения регионов". Есть усложненный порядок, предусмотренный главой девятой "Конституционной поправки и пересмотр Конституции", уточнила секретарь ЦИК РФ.
"Как написано в статье 136 (Конституции РФ), поправки к главам 3 - 8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ (положение о президентских сроках содержится в 81 статье 4 главы Конституции - ред.)", - заключила Гришина.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 17:08Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
11412115
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаМайя ГришинаДмитрий АбзаловАлександр КоньковАлексей МухинКонституция РФВладимир Путин
Рекомендуем
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Михаил Федотов
Экс-глава СПЧ оценил идею отмены оговорки "подряд" в Конституции
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин и журналисты говорили на разных языках
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов ответил на слова Путина о мусорной реформе в Петербурге
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния