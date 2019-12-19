Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявление президента России Заявление президента России Владимира Путина о возможности отмены слова "подряд" в формулировке о президентском сроке в Конституции РФ показывает, что глава государства не считает основной закон страны "священной коровой", которая не должна меняться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг выразил мнение, что в статье Конституции РФ о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции говорится, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

Новый этап пересмотра Конституции

Слова Путина об изменении Конституции показывают его готовность к дискуссиям о корректировке основного закона страны и открывают возможность для пересмотра и других конституционных норм, считают эксперты.

"Это своего рода открытие окна возможностей для нового этапа пересмотра конституционных норм. Не стал бы утверждать сейчас, что это обязательно получит воплощение в виде реального изменения Конституции. По крайней мере, в таком дискуссионно-политическом ключе, я думаю, в предстоящем месяце, мы будем свидетелями рассмотрения возможности внесения поправок в текст Конституции", - сказал РИА Новости политолог Александр Коньков.

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По его мнению, Путин дал понять, что наряду с озвученным положением могут быть предложены и иные изменения Конституции. Об этом свидетельствуют слова президента о том, что и другие статьи основного закона страны могут подвергаться изменениям "в зависимости от тех приоритетов, целей и задач, которые ставятся внутри страны при развитии политических институтов".

Глава государства продемонстрировал, что не считает Конституцию "священной коровой", которую нельзя менять, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Допустим ряд изменений, которые бы "после тщательного обсуждения и глубокого анализа" могли бы "оптимизировать политическую систему России", сделав ее более динамично развивающейся, уверен он.

"Для Путина это очень важно, потому что он должен когда-нибудь, в перспективе, оставить Россию полноценным, процветающим и эффективно управляемым государством. Поэтому изменения Конституции, безусловно, запрещать нельзя. Но и производить, по мысли президента, эти изменения необходимо, детально согласовывая это с гражданским обществом", - заключил Мухин.

Новая схема транзита власти

Заявление об отмене слова "подряд" в формулировке о президентском сроке показывают, что трансфер власти в 2024 году не предполагает возвращения Путина на должность президента, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Понятно, что все эти вопросы связаны с транзитом власти, потому что сейчас в политической среде обсуждаются различные схемы транзита... Это все такие сигналы, которые показывают, что президент РФ понимает все эти истории и чувствует, про что эти вопросы. При этом схемы транзита, которые были в прошлый период, у нас, скорее всего, не пройдут", - сказал Абзалов РИА Новости.

Эксперт отметил, что Путин фактически "дезавуировал схему транзита, которая была выбрана в прошлый период". По мнению Абзалова, это "очень важный фактор" для понимания перспектив 2024 года, когда состоятся следующие выборы президента России.

"Это (президентские выборы 2024 года - ред.) важнейший вопрос всего нашего политического поля. Начиная уже со следующего года, потому что грядет парламентская кампания... Это важный фактор, и президент сигналами определенными обозначает возможную траекторию движения", - заключил Абзалов.

Референдум не предусмотрен

Обязательного референдума по вопросам изменения статьи Конституции РФ о президентских сроках в российском законодательстве не предусмотрено, рассказала РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина

Она отметила, что соответствующие положения Конституции относятся не к тем положениям, которые, изменяются только через референдум, а к тем, которые, в том числе, "требуют одобрения регионов". Есть усложненный порядок, предусмотренный главой девятой "Конституционной поправки и пересмотр Конституции", уточнила секретарь ЦИК РФ.