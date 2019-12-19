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В ДТП на Алтае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских
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РИА Новости

В ДТП на Алтае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских

17:22 19.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли, еще трое пострадали в результате ДТП на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
По данным ведомства, авария произошла в 18.50 (14.50) в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. Произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и Toyota.
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"В отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ГУМВД, все сотрудники были при исполнении и находились в форменной одежде.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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