В ДТП на Алтае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских

БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли, еще трое пострадали в результате ДТП на трассе Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли, еще трое пострадали в результате ДТП на трассе Алтайского края , сообщает ГУМВД региона.

По данным ведомства, авария произошла в 18.50 (14.50) в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. Произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и Toyota.

"В отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ГУМВД, все сотрудники были при исполнении и находились в форменной одежде.