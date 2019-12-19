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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T18:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562603819.html
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/54/1562595419_0:73:3262:1909_1036x0_80_0_0_e74c09ca1efa3d94c7a271d2bed50fcc.jpg
РИА Новости

Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей

17:14 19.12.2019 (обновлено: 18:24 19.12.2019)
144987
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции задали вопрос о возможном бизнесе его дочерей.
Президент в ответ отметил, что журналист упомянул бизнес, двух женщин, якобы их личные доли в этом бизнесе и его объемы, но рассказал не все.

"Вы обозначили только факт, а этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. И кому там что принадлежит", — сказал Путин.

Также глава государства прокомментировал деятельность фонда "Иннопрактика", упомянутого в вопросе.
Президент подчеркнул, что этот фонд — инициатива ректора МГУ и она связана с желанием российских вузов "сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями".
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
163224719229
Обсудить 78
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаИннопрактикаВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
В этих фондах все непрозрачно. Поэтому и спрашивают, но он ушел от ответа.
19 декабря, 20:17
Павел Иванов
88410022
а зачем им бизнес .у них папа не бедный .вот премьер тот да у него жена в год 50 млн .$ пролетала .тому надо .опять возьмет кредит большой и без процентов скупит валюту потом инфляцию организует продаст валюту ну очень дорого отдаст долг и себе лет на 100 что бы жена летала .
19 декабря, 19:58
ихиегудин хламида
661110030
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