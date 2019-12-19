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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:11+0300
https://ria.ru/20191219/1562603682.html
Следователи проверят информацию о ветеранских "ночлежках" в Сочи
https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/32/1562603253_0:1122:2048:2274_1036x0_80_0_0_b2582dc9491be807779d4f7febbf2529.jpg
РИА Новости

Следователи проверят информацию о ветеранских "ночлежках" в Сочи

17:11 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку информации о ветеранских домах в Сочи, которые якобы были "превращены в ночлежки", сообщает СК.
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаСледственный комитет РФВладимир ПутинСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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