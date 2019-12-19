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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T17:20+0300
https://ria.ru/20191219/1562603583.html
В Сирии при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек
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РИА Новости

В Сирии при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек

17:08 19.12.2019 (обновлено: 17:20 19.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК/АНКАРА, 19 дек — РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в деревне Телль-Халаф на севере Сирии унес жизни пятерых человек, еще 11 пострадали, сообщило госагентство SANA.
"Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух около полудня по местному времени (13.00 мск) рядом со зданием администрации деревни, в результате погибли пятеро, ранены 11 человек, нанесен материальный ущерб близлежащим зданиям", - сообщило агентство.
Деревня расположена к западу от контролируемого турецкой армией города Рас эль-Айн.
В свою очередь Минобороны Турции сообщило, что в числе пяти погибших при взрыве в Телль-Халафе в районе проведения операции "Источник мира" трое детей. Ведомство возложило ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и силы самообороны сирийских курдов (YPG).
В среду аналогичный взрыв прогремел возле кафе в деревне Мабрука к западу от Рас эль-Айна, погибли пятеро и пострадали 15 человек. Ни одна террористическая группировка пока не заявляла об ответственности за теракт.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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