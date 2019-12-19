В Сирии при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек

"Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух около полудня по местному времени (13.00 мск) рядом со зданием администрации деревни, в результате погибли пятеро, ранены 11 человек, нанесен материальный ущерб близлежащим зданиям", - сообщило агентство.

В среду аналогичный взрыв прогремел возле кафе в деревне Мабрука к западу от Рас эль-Айна, погибли пятеро и пострадали 15 человек. Ни одна террористическая группировка пока не заявляла об ответственности за теракт.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.