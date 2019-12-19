Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562603550.html
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
https://cdn21.img.ria.ru/images/156260/02/1562600282_0:32:2956:1695_1036x0_80_0_0_a3994d2d7aa865bb1a08fed7c5dfc5a7.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента

17:08 19.12.2019 (обновлено: 17:34 19.12.2019)
1077
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможных изменениях в Конституции, в том числе касающихся полномочий парламента и сроков полномочий главы государства, заявил, что в этой сфере нельзя допускать опрометчивых действий, дискуссия по этому вопросу идет и он будет за ней наблюдать.
На большой пресс-конференции в четверг президента спросили о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию. В ответ Путин подчеркнул, что менять основную часть документа или принимать новый не нужно, но допустил возможность внесения отдельных изменений. В частности, он считает, что можно было бы убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков. Сейчас в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
Андрей Исаев
Вчера, 17:28Большая пресс-конференция Владимира Путина
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
"Я отвечал только на вопрос, который мне был задан, и не могу сказать, что это была с моей стороны какая-то заготовка. Но я сказал, что я вижу: дискуссия по этому вопросу идет. Вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда могут быть внесены эти изменения в Конституцию и могут ли они быть сделаны до истечения его нынешнего президентского срока.
Президент отметил, что общество в России развивается, укрепляются парламентские структуры, сложилась устойчивая многопартийная политическая система.
"Люди хотят больше ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной власти решения. В принципе, это вполне обоснованно. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить. Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - сказал он.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Вчера, 17:08Большая пресс-конференция Владимира Путина
Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов
7002324
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин продемонстрировал готовность к диалогу, считают политологи
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Павел Крашенинников
Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния