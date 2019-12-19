Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , говоря о возможных изменениях в Конституции , в том числе касающихся полномочий парламента и сроков полномочий главы государства, заявил, что в этой сфере нельзя допускать опрометчивых действий, дискуссия по этому вопросу идет и он будет за ней наблюдать.

На большой пресс-конференции в четверг президента спросили о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию. В ответ Путин подчеркнул, что менять основную часть документа или принимать новый не нужно, но допустил возможность внесения отдельных изменений. В частности, он считает, что можно было бы убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков. Сейчас в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

"Я отвечал только на вопрос, который мне был задан, и не могу сказать, что это была с моей стороны какая-то заготовка. Но я сказал, что я вижу: дискуссия по этому вопросу идет. Вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда могут быть внесены эти изменения в Конституцию и могут ли они быть сделаны до истечения его нынешнего президентского срока.

Президент отметил, что общество в России развивается, укрепляются парламентские структуры, сложилась устойчивая многопартийная политическая система.

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