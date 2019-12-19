Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:04+0300
https://ria.ru/20191219/1562603280.html
Путин обещал обдумать идею о встрече, посвященной героям-гомельчанам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601373_0:59:2345:1378_1036x0_80_0_0_39cc1564b92c026c3e486b703d4c221d.jpg
РИА Новости

Путин обещал обдумать идею о встрече, посвященной героям-гомельчанам

17:04 19.12.2019
251
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть идею о встрече глав регионов РФ и Белоруссии, где во времена Второй мировой войны сражались герои из белорусского города Гомель.
С такой инициативой к Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции обратился представитель гомельской газеты "Сельмашевец". Он напомнил, что президент РФ в 2018 году своим указом посмертно наградил орденом Жукова генерал-майора, командующего 5-й танковой армии Лизюкова Александра Ильича.
Путин прокомментировал рассуждения о возможности сдать Ленинград фашистам
Вчера, 13:26Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Как рассказал мужчина, Лизюков был его дедушкой. Он пригласил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко вместе отправиться в Гомель, где в этом году был открыт памятник Лизюкову и двум его братьям.
Также мужчина рассказал, что общественность Гомеля и Воронежской области, где в ходе боев погиб Лизюков, выступила с инициативой провести встречу руководителей регионов РФ и Республики Беларусь, где сражались герои-гомельчане. Эту идею, по его словам, поддержало руководство Гомельской области, а накануне открытия памятника обращения касательно проведения встречи получили Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Новгородская область.
"Мы будем эту инициативу вновь выдвигать. Но если вы ее поддержите, я думаю, что возможность осуществить эту инициативу в будущем году, когда Александру Ильичу Лизюкову исполнилось бы 120 лет в марте, была бы очень высокой. Мы просим вас эту инициативу поддержать", - сказал он.
Также мужчина передал Путину книгу о Лизюкове со словами, что лидер РФ восстановил историческую справедливость и вернул его личность из исторического безвременья.
"За книжку спасибо и за вашу инициативу, обязательно ее посмотрим", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:55Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин планирует написать статью о Великой Отечественной войне
900012
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинВоронежская областьБелоруссияРоссияГомельОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин сравнил интеграцию в рамках ЕврАзЭс и Союзного государства
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал усилить работу по линии контрразведки
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин предложил Лукашенко вернуться к ускорению союзной интеграции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил деятельность Союзного государства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин ответил на 77 вопросов журналистов в ходе пресс-конференции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния