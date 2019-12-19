Путин обещал обдумать идею о встрече, посвященной героям-гомельчанам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть идею о встрече глав регионов РФ и Белоруссии, где во времена Второй мировой войны сражались герои из белорусского города Гомель.

С такой инициативой к Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции обратился представитель гомельской газеты "Сельмашевец". Он напомнил, что президент РФ в 2018 году своим указом посмертно наградил орденом Жукова генерал-майора, командующего 5-й танковой армии Лизюкова Александра Ильича.

Как рассказал мужчина, Лизюков был его дедушкой. Он пригласил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко вместе отправиться в Гомель, где в этом году был открыт памятник Лизюкову и двум его братьям.

Также мужчина рассказал, что общественность Гомеля Воронежской области , где в ходе боев погиб Лизюков, выступила с инициативой провести встречу руководителей регионов РФ и Республики Беларусь, где сражались герои-гомельчане. Эту идею, по его словам, поддержало руководство Гомельской области, а накануне открытия памятника обращения касательно проведения встречи получили Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Новгородская область.

"Мы будем эту инициативу вновь выдвигать. Но если вы ее поддержите, я думаю, что возможность осуществить эту инициативу в будущем году, когда Александру Ильичу Лизюкову исполнилось бы 120 лет в марте, была бы очень высокой. Мы просим вас эту инициативу поддержать", - сказал он.

Также мужчина передал Путину книгу о Лизюкове со словами, что лидер РФ восстановил историческую справедливость и вернул его личность из исторического безвременья.