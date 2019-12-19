С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей, чтобы посетители могли выбрать удобное время для посещения, сообщает музей.
Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал журналистам, что Эрмитаж планирует запустить трансляцию на своем сайте с начала 2020 года.
"Дорогие посетители, рады сообщить, что теперь у вас появилась возможность в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея. Камера расположена в Большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в Главный музейный комплекс. Специальную кнопку "Веб-камера: очередь" можно найти в разделе "Посетителям", - сообщает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.