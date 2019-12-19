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Культура
2019-12-19T17:02+0300
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Эрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей
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РИА Новости

Эрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей

17:02 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей, чтобы посетители могли выбрать удобное время для посещения, сообщает музей.
Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал журналистам, что Эрмитаж планирует запустить трансляцию на своем сайте с начала 2020 года.
"Дорогие посетители, рады сообщить, что теперь у вас появилась возможность в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея. Камера расположена в Большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в Главный музейный комплекс. Специальную кнопку "Веб-камера: очередь" можно найти в разделе "Посетителям", - сообщает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
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КультураГосударственный ЭрмитажКультураМихаил Пиотровский
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