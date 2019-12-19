Минприроды назвало ключевые решения, принятые по мусорной реформе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минприроды разработало меры поддержки инвестиций в отрасль обращения с отходами, рассчитывает обязать производителей платить за утилизацию своих товаров, а также снизить тариф на вывоз мусора для тех, кто его разделяет, говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что ключевые решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты.

"Чтобы стимулировать бизнес, было разработано 11 мер поддержки инвесторов на строительство объектов инфраструктуры. В частности, предлагается предоставлять поручительство банку за инвестора, компенсацию процентной ставки, 50% софинансирование, 25% компенсации капитальных вложений в объект, оказание мер поддержки через фонды ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), выпуск "зеленых облигаций ППК "РЭО" и льготный лизинг",- сообщили в Минприроды.

В ведомстве также уточнили, что механизм расширенной ответственности производителя (РОП) не работает так, как задумывался изначально. Механизм РОП должен обеспечивать переработку и утилизацию выпущенных товаров.

"Сборы по РОП не превышают 3 миллиардов рублей, а могут быть в десять раз выше", - говорится в документе.

Министерство также поддерживает предложения об установлении разных тарифов для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в ведомстве, соответствующая инициатива внесена ведомством в Правительство.