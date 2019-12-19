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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:59+0300
https://ria.ru/20191219/1562603017.html
Минприроды назвало ключевые решения, принятые по мусорной реформе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156251/86/1562518663_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_184ae741c9788348dd5727fe2f8a36db.jpg
РИА Новости

Минприроды назвало ключевые решения, принятые по мусорной реформе

16:59 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСортировка отходов в Москве
Сортировка отходов в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Сортировка отходов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минприроды разработало меры поддержки инвестиций в отрасль обращения с отходами, рассчитывает обязать производителей платить за утилизацию своих товаров, а также снизить тариф на вывоз мусора для тех, кто его разделяет, говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что ключевые решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты.
"Чтобы стимулировать бизнес, было разработано 11 мер поддержки инвесторов на строительство объектов инфраструктуры. В частности, предлагается предоставлять поручительство банку за инвестора, компенсацию процентной ставки, 50% софинансирование, 25% компенсации капитальных вложений в объект, оказание мер поддержки через фонды ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), выпуск "зеленых облигаций ППК "РЭО" и льготный лизинг",- сообщили в Минприроды.
В ведомстве также уточнили, что механизм расширенной ответственности производителя (РОП) не работает так, как задумывался изначально. Механизм РОП должен обеспечивать переработку и утилизацию выпущенных товаров.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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"Сборы по РОП не превышают 3 миллиардов рублей, а могут быть в десять раз выше", - говорится в документе.
Министерство также поддерживает предложения об установлении разных тарифов для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в ведомстве, соответствующая инициатива внесена ведомством в Правительство.
В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли, которая идет на переработку.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаМинистерство природных ресурсов и экологии РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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