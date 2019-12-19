В Москве усилили контроль состояния автобусов в преддверии праздников

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Контроль над техническим состоянием автобусов в преддверии Нового года усилен в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Сотрудники "Организатора перевозок" совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами усилили работу по выявлению опасных автобусов, нарушающих правила перевозки пассажиров. Особое внимание мобильные группы уделяют мониторингу у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, улиц близ торговых центров. У перевозчиков, нарушающих правила перевозки, будут арестовывать транспортные средства и перемещать их на спецстоянки", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что главная цель таких рейдов - обеспечить безопасную, комфортную перевозку пассажиров в преддверии Нового года и во время праздников.
В ходе рейда с 9 декабря были выявлены 225 автобусов и такси, владельцы которых нарушали правила безопасности перевозок, из них 66 – это автобусы малой, средней и большой вместимости.
"Владельцы данных транспортных средств нарушили правила безопасности перевозки пассажиров: у них отсутствовали путевые листы, не был соблюден режим труда и отдыха, автомобили имели серьезные технические неисправности. Наибольшее количество опасных автобусов и машин такси в преддверии праздников отправлялись от станций метро "Теплый Стан", "Комсомольская", "Аннино". Например, 18 декабря на штрафстоянки перемещено девять автобусов и 10 легковых автомобилей такси", - уточнили в пресс-службе.