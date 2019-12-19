В Москве усилили контроль состояния автобусов в преддверии праздников

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Контроль над техническим состоянием автобусов в преддверии Контроль над техническим состоянием автобусов в преддверии Нового года усилен в Москве , сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Сотрудники "Организатора перевозок" совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами усилили работу по выявлению опасных автобусов, нарушающих правила перевозки пассажиров. Особое внимание мобильные группы уделяют мониторингу у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, улиц близ торговых центров. У перевозчиков, нарушающих правила перевозки, будут арестовывать транспортные средства и перемещать их на спецстоянки", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что главная цель таких рейдов - обеспечить безопасную, комфортную перевозку пассажиров в преддверии Нового года и во время праздников.

В ходе рейда с 9 декабря были выявлены 225 автобусов и такси, владельцы которых нарушали правила безопасности перевозок, из них 66 – это автобусы малой, средней и большой вместимости.