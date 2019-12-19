СК проверит данные о нарушениях прав ветеранов в Сочи

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее", - говорится в сообщении.