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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:22+0300
https://ria.ru/20191219/1562602811.html
СК проверит данные о нарушениях прав ветеранов в Сочи
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проверит данные о нарушениях прав ветеранов в Сочи

16:57 19.12.2019 (обновлено: 17:22 19.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку информации о ветеранских домах в Сочи, которые якобы были "превращены в ночлежки", сообщает СК.
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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