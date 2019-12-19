СК проверит данные о нарушениях прав ветеранов в Сочи

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку информации о ветеранских домах в Сочи, которые якобы были "превращены в ночлежки", сообщает СК.
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.