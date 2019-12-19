Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему в фильме не будет Джокера

"Это история Харли и других персонажей из комиксов, - прокомментировала Янь, - Что касается Джокера, то мы показываем в начале картины, что они расстались. По ходу сюжета, героиня Робби понимает, что ей не нужен никто, кроме себя. Вместе с остальными "птицами" она ищет свободу на протяжении всего фильма".