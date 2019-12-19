Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему в фильме не будет Джокера

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Китайско-американский режиссер Кэти Янь рассказала, почему в блокбастере "Хищные птицы" с Марго Робби в роли Харли Квинн не будет ее друга Джокера, сообщает Digital Spy.
"Это история Харли и других персонажей из комиксов, - прокомментировала Янь, - Что касается Джокера, то мы показываем в начале картины, что они расстались. По ходу сюжета, героиня Робби понимает, что ей не нужен никто, кроме себя. Вместе с остальными "птицами" она ищет свободу на протяжении всего фильма".
В "Хищных птицах" Харли Квинн объединяется со злодейками Готэма, чтобы победить главу преступного мира Романа Сиониса (Юэн Макгрегор).
В фильме также снялись: Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт (Черная канарейка), Рози Перес (Рене Монтойя) и другие.
Выход боевика в России запланирован на 6 февраля 2020 года.