Путин пообещал оказать поддержку алтайскому языку

"Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков… Мы вообще, думаю, должны гораздо больше уделять внимания изучению национальных культур, обычаев, языков. А если в плачевном состоянии находится школа, тем более, которая преподает на национальном языке, – это, конечно, недопустимо", - ответил Путин.