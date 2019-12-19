Горбачев попал в больницу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший президент СССР Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил РИА Новости, что находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что попал в больницу.

"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка — и все", — сказал Горбачев по телефону.

На просьбу уточнить, действительно ли его скоро выпишут, он ответил утвердительно.