Горбачев попал в больницу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил РИА Новости, что находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что попал в больницу.
"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка — и все", — сказал Горбачев по телефону.
На просьбу уточнить, действительно ли его скоро выпишут, он ответил утвердительно.
"Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого", — добавил Горбачев.