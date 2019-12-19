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2019-12-19T17:27+0300
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Горбачев попал в больницу
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РИА Новости

Горбачев попал в больницу

16:45 19.12.2019 (обновлено: 17:27 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил РИА Новости, что находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что попал в больницу.
"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка — и все", — сказал Горбачев по телефону.
На просьбу уточнить, действительно ли его скоро выпишут, он ответил утвердительно.
"Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого", — добавил Горбачев.
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ПроисшествияМихаил ГорбачевВ мире
Популярные комментарии
"По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка — и все". В смысле - всё? Совсем всё или пока нет повода для радости?
19 декабря, 18:19
Naum Vygodsky
87250004
Боженька сверху всё видит.
19 декабря, 17:03
Вячеслав Гаджиев
7520007
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