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Верховный суд утвердил приговор члену "банды GTA" за попытку побега
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РИА Новости

Верховный суд утвердил приговор члену "банды GTA" за попытку побега

16:44 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суд
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суд. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал законным 20-летний приговор ранее уже осужденному пожизненно члену "банды GTA" Хазратхону Додохонову по делу о попытке побега и перестрелке с конвоем, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил решение Московского областного суда без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В начале июля этого года суд назначил Додохонову 20 лет колонии строгого режима, по совокупности с ранее назначенным сроком ему предстоит пожизненно содержаться вне воли.
Как рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, именно Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии в суде. Во время следствия он пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что к преступлению его склонили другие бандиты, а также симулировал психическое расстройство.
Собранные доказательства, по словам Петренко, свидетельствуют о том, что Додохонов сам активно участвовал в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров. В составе "банды GTA" Додохонов участвовал в наибольшем числе преступлений, а его обвинение было самым объемным.
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора участнику банды GTA в Московском областном суде. 2 июля 2019
2 июля, 13:07
Суд обязал члена "банды GTA" выплатить компенсацию полицейскому
Первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а, вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу.
В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
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Банда ГТАРосгвардияРоссияПроисшествия
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