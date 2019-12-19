Верховный суд утвердил приговор члену "банды GTA" за попытку побега

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал законным 20-летний приговор ранее уже осужденному пожизненно члену Верховный суд РФ в четверг признал законным 20-летний приговор ранее уже осужденному пожизненно члену "банды GTA" Хазратхону Додохонову по делу о попытке побега и перестрелке с конвоем, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил решение Московского областного суда без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

В начале июля этого года суд назначил Додохонову 20 лет колонии строгого режима, по совокупности с ранее назначенным сроком ему предстоит пожизненно содержаться вне воли.

Как рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, именно Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии в суде. Во время следствия он пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что к преступлению его склонили другие бандиты, а также симулировал психическое расстройство.

Собранные доказательства, по словам Петренко, свидетельствуют о том, что Додохонов сам активно участвовал в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров. В составе "банды GTA" Додохонов участвовал в наибольшем числе преступлений, а его обвинение было самым объемным.

Первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а, вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу.

В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался.