Голикова назвала основные причины социального сиротства

"Очевидно, что одна из причин социального сиротства, это несвоевременная или неоказанная в достаточном объёме социальная поддержка и помощь семье и отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёй", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.