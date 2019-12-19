Голикова назвала основные причины социального сиротства

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёй одной из причин социального сиротства.
По данным Минпросвещения, в 2018 году было выявлено 48290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 2,5% меньше, чем в 2017, уточнила вице-премьер, отметив, что основными причинами являются лишение и ограничение родительских прав и смерть родителей.
В 2018 году также на 9,7% уменьшилось число детей, родители которых лишены родительских прав. Одновременно с этим число детей, родители которых ограничены в правах, увеличилось на 2,4%.
"Очевидно, что одна из причин социального сиротства, это несвоевременная или неоказанная в достаточном объёме социальная поддержка и помощь семье и отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёй", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
1 октября 2018, 21:14Правительство намерено усилить борьбу с социальным сиротством