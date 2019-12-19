Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что возможное изменение формулировки про президентские сроки в Конституции РФ требует обсуждения, этот документ - очень тонкая вещь.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"Надо садиться (обсуждать), Конституция - тонкая вещь", - заявил Зюганов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"У нас свои предложения: я бы восстановил, прежде всего, основные элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы его под жесткий контроль народных представительств, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателями, и перед законодателями. Двойной контроль всегда очень эффективен", - добавил политик.