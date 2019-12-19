Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции

"У нас свои предложения: я бы восстановил, прежде всего, основные элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы его под жесткий контроль народных представительств, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателями, и перед законодателями. Двойной контроль всегда очень эффективен", - добавил политик.