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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T20:09+0300
https://ria.ru/20191219/1562600651.html
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156260/04/1562600415_0:30:2518:1446_1036x0_80_0_0_4aa5b2bc92582c61addf46d190efc443.jpg
РИА Новости

Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

16:28 19.12.2019 (обновлено: 20:09 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина завершилась, он общался с журналистами 4 часа 18 минут.
За это время главе государства было задано более 70 вопросов.
Кремль ранее сообщал, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста, а годом ранее - 1640 человек.
Нынешняя пресс-конференция по традиции началась в полдень, и, как обычно, в сетке вещания на нее было отведено три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки - о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
13200121
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