Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

За это время главе государства было задано более 70 вопросов.

Кремль ранее сообщал, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста, а годом ранее - 1640 человек.

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Нынешняя пресс-конференция по традиции началась в полдень, и, как обычно, в сетке вещания на нее было отведено три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.