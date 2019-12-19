Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина завершилась, он общался с журналистами 4 часа 18 минут.
За это время главе государства было задано более 70 вопросов.
Кремль ранее сообщал, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста, а годом ранее - 1640 человек.
Нынешняя пресс-конференция по традиции началась в полдень, и, как обычно, в сетке вещания на нее было отведено три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки - о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>