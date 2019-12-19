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В Крыму задержали водителя, сбившего насмерть ребенка
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РИА Новости

В Крыму задержали водителя, сбившего насмерть ребенка

16:20 19.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Сотрудники МВД Крыма задержали водителя, который насмерть сбил 11-летнюю девочку в Джанкое, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
По информации полиции, ДТП произошло в среду около 19.00 в городе Джанкое на улице Крупской, в результате инцидента погиб ребенок. Водитель выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.
"Сотрудниками МВД по Республике Крым задержан предполагаемый водитель автомобиля "ВАЗ", который совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку... Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и около двух часов ночи в четверг задержали его в одном из частных домов, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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ГосавтоинспекцияДжанкойРеспублика КрымКрымПроисшествия
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