В Крыму задержали водителя, сбившего насмерть ребенка

"Сотрудниками МВД по Республике Крым задержан предполагаемый водитель автомобиля "ВАЗ", который совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку... Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и около двух часов ночи в четверг задержали его в одном из частных домов, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.