Здетоветский: Камчатка — лидер по инвестициям в рыбное хозяйство

Петропавловск-Камчатский может стать важным звеном по перевалке рыбопродукции всего Дальнего Востока в европейскую часть России. Об этом, а также обновлении промыслового флота, господдержке рыбопромышленников и продаже камчатской рыбы по доступной цене в интервью РИА Новости рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

- Традиционным угощением на новогоднем столе россиян вместе с салатом оливье считаются красная икра и копченый лосось. Каковы в 2019 году объемы заготовки? Путина в этом году была богатой?

— Напомню, вылов 2018 года стал рекордным за весь период организации рыболовства в регионе, впервые превысив отметку в полтора миллиона тонн, и составил 1563 тысяч тонн. За 11 месяцев 2019 года вылов водных биологических ресурсов рыбодобывающими предприятиями Камчатского края уже составил 1490 тысяч тонн, что соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года. Основной объем вылова составил минтай – 620,8 тысячи тонн, тихоокеанский лосось – 378 тысяч тонн, сельдь тихоокеанская – 141,3 тысячи тонн. Следует отметить увеличение объема вылова сардины иваси до 37 тысяч тонн (в 2018 году - 16,8 тысяч тонн).

Итоговый улов по результатам лососевой путины – 378 тысяч тонн – очень важный для нас показатель. И не только потому, что мы превысили первоначальный прогноз более чем на 50 тысяч тонн.

Дело в том, что основной объем промысла в нечетный год по традиции пришелся на восточное побережье. Но впервые за много лет в нечетный год значительное количество горбуши подошло на запад Камчатки. Улов там в десять раз превысил показатель предыдущего "нерыбного" года и составил около 60 тысяч тонн.

— Куда в основном уходит продукция – на экспорт или на российской рынок? Есть ли изменения в объемах поставок и в транспортных схемах в этом году?

— Основным местом приемки продукции камчатских рыбохозяйственных предприятий был и остается порт Владивосток. В период лососевой путины транспортные суда со всего Дальнего Востока выстраиваются в очередь для сдачи уловов в холодильники Владивостока с целью дальнейшей транспортировки в центральную часть России и на экспорт. Недостаточный объем холодильных мощностей в портах Приморья и повышенный спрос на эти услуги в значительной степени подогревают уровень цен на оказываемые услуги.

Основной объем продукции из водных биоресурсов камчатские предприятия поставляют на российский рынок с последующей продажей ретейлерам, которые реализуют продукцию, как на экспорт, так и отечественным мелкооптовым компаниям и в торговые сети. Прямые экспортные поставки рыбохозяйственных предприятий Камчатского края ориентированы в большей части на рынки Китая, Южной Кореи и Японии.

Развитие в Петропавловске-Камчатском рыбных терминалов ООО "Терминал Сероглазка" и "Альянс-Камчатка" сделало возможными поставки рыбной продукции из столицы Камчатки по Северному морскому пути. В 2019 году атомный лихтеровоз "Севморпуть" совершил переход из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург, доставив в северную столицу 5 тысяч тонн продукции камчатских рыбохозяйственных компаний. Увеличение объема поставок рыбопродукции по Севморпути в перспективе позволит разгрузить железнодорожный канал доставки рыбной продукции в центральную часть России. При условии строительства достаточного количества складских морозильных мощностей Петропавловск-Камчатский сможет стать важным звеном по формированию комплексных грузов и перевалке рыбопродукции всего Дальнего Востока в европейскую часть Российской Федерации.

— Руководство страны призывает региональные власти поддерживать бизнес, промышленность. Что в этом направлении делается на Камчатке?

— Камчатский край на протяжении последних лет является лидером по объему инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. Этому способствуют созданные государством благоприятные условия для развития производств, в том числе и на региональном уровне. Суммарный объем инвестиций в отрасль увеличился с 4,6 миллиарда рублей в 2013 году до 8,8 миллиарда в 2018 году. С 2014 года на Камчатке действует госпрограмма, благодаря которой рыбопромышленникам компенсируется часть понесенных затрат на выплату процентов по инвестиционным кредитам и авансовых и лизинговых платежей. В 2018 году из краевого бюджета на это были направлены 186 миллионов рублей, за три квартала 2019 года на эту меру господдержки было выделено более 182 миллионов рублей.

В настоящее время в Камчатском крае 14 рыбопромышленных компаний с заявленным объемом инвестиций более 8 миллиардов рублей получили статус резидентов ТОР, а значит дополнительные преференции для реализации своих инвестиционных проектов.

В целом за последние 11 лет камчатские рыбаки инвестировали "в берег" более 40 миллиардов рублей, на полуострове построены 25 современных заводов. С их запуском производственные мощности увеличены суммарно более чем на 5000 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции – более чем на 42 тысячи тонн, дополнительно создано более 4 тысяч рабочих мест, построены, приобретены и модернизированы 18 рыбопромысловых судов. Годовой объем производства рыбной продукции вырос с 860 тысяч тонн в 2013 году до 1186 тысяч тонн в 2018 году.

— Еще одна актуальная тема - обновление рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Кто из камчатских рыбодобытчиков уже разместил заказы на российских верфях? И какие есть результаты в судостроении?

— Камчатское предприятие – Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина – первым в стране разместило заказ на строительство судов в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции". Головной траулер-сейнер "Ленинец" уже прибыл с завода "Янтарь" на полуостров, на втором судне проекта SK-3101R "Командор" в начале декабря был поднят флаг, мы ожидаем его на Камчатке в феврале-марте 2020 года. Кроме того, 26 августа 2019 года на ПСЗ "Янтарь" состоялась торжественная церемония начала строительства большого морозильного траулера (БМРТ) проекта 5670WSD "Виктор Гаврилов", заказчиком которого, как и трех предыдущих судов, является Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Этот БМРТ является крупнейшим из тех, что сейчас строятся на верфях страны.

Промысловый флот обновляют ПАО "Океанрыбфлот" и ООО "Камчаттралфлот", а также группа компаний Холдинга "Норебо".

Принимая во внимание значительно более широкий промысловый функционал новых судов, мы ожидаем увеличения заказов рыбохозяйственных предприятий на строительство нового добывающего флота.

— Сколько сейчас в Камчатском крае рыбоперерабатывающих заводов? Где они сосредоточены и какую продукцию выпускают?

— На Камчатке работают 173 рыбоперерабатывающих завода. В столице края сконцентрирован ряд высокопроизводительных предприятий глубокой переработки водных биоресурсов: в их числе Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО "Камчаттралфлот", ООО Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод, ООО "Город 415" и другие. Большая часть заводов, занимающихся береговой переработкой водных биоресурсов сконцентрирована в устьях основных нерестовых рек на западном и восточном побережьях полуострова.

— Работают ли на этих предприятиях местные жители? И есть ли дефицит кадров?

— На заводах Камчатки в период путины устраиваются как жители края, так и граждане из других субъектов страны. Нужно понимать, что большая часть камчатцев заинтересована в постоянной, а не сезонной занятости. А потому жители края занимают на рыбопромышленных предприятиях те вакансии, где требуется высшее или среднеспециальное образование.

Жители Камчатского края заблаговременно (до начала путины) изъявляющие желание работать на предприятиях, как правило, трудоустраиваются в первую очередь. Данному факту способствует регулярная и своевременно размещенная предприятиями информация о вакантных рабочих местах в службах занятости населения муниципальных районов, бегущей строке на телеканалах, а также в формате печатного объявления на информационных стендах предприятий. Кроме того, создается кадровый резерв компаний, зачисление в который дает гарантию осуществления трудовой деятельности в очередной промысловый сезон.

Береговые перерабатывающие предприятия Камчатского края в период лососевой путины создают дополнительные (сезонные) рабочие места и испытывают потребность в дополнительных трудовых ресурсах, потому что молодежь края неохотно принимает предложения о сезонной работе, считая ее низкооплачиваемой и бесперспективной. Во время путины наблюдается повышенный спрос на обработчиков рыбы, матросов и рыбаков прибрежного лова. Как правило, эти места и занимают жители других субъектов страны.

— Декабрь – время подведения итогов. Вот и у вас прошел конкурс "Лучший по профессии" в рыбной отрасли. По каким критериям выбирали победителей?

— Краевой конкурс на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли в этом году был проведен в десятый, юбилейный раз. В его рамках лидеры традиционно выбираются в десяти номинациях: "Лучший судоводитель рыбной отрасли", "Лучший мастер добычи рыбной отрасли", "Лучший технолог рыбной отрасли", "Лучший cудомеханик рыбной отрасли", "Лучший рефмеханик рыбной отрасли", "Лучший электромеханик рыбной отрасли", "Лучший механик технологического оборудования", "Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли", "Лучший обработчик рыбной отрасли" и "Лучший ихтиолог".

Первый этап конкурса включает в себя рассмотрение заявок участников, где оцениваются стаж работы в отрасли, характеристика с предприятия и сведения о наградах. В рамках второго этапа претенденты на звание лучших по профессии проходят тестирование на предмет профессиональных знаний. Победителем в каждой номинации признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки и тестирования, он получает грамоту и денежное вознаграждение.

— А какие зарплаты сейчас у технологов, мастеров добычи, капитанов судов – вы знаете?

— Всё, безусловно, зависит от предприятия, его удаленности от краевого центра и условий труда. Но по данным статистики среднемесячная заработная плата по виду деятельности "Рыболовство" в 2018 году составляла 112 тысяч рублей, по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" - 110 тысяч рублей.

— Есть ли возможность у самих жителей Камчатки покупать пойманную у берегов края рыбопродукцию? Существует ли сеть социальных магазинов, точек на рынках?

— На Камчатке создана сеть магазинов и торговых точек, принадлежащих рыбохозяйственным предприятиям края. За счет того, что их продукция продается напрямую, без участия ретейлеров и сетей, с минимальной торговой наценкой, цены там достаточно доступные.

На сегодняшний день на территории Петропавловска-Камчатского и Елизова работают более двадцати магазинов местных производителей рыбопродукции.

Кроме того, на постоянной основе действуют ярмарки камчатских товаропроизводителей, в которых также участвуют рыбохозяйственные компании. Правительство Камчатского края компенсирует им оплату арендных платежей и эксплуатационных услуг, за счет чего участники реализуют свою продукцию с минимальными торговыми надбавками.