Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг правильно и аккуратно отвечал на вопросы, связанные с историей и мавзолеем Владимира Ленина.
Путин на пресс-конференции заявил, что тело Ленина выносить из мавзолея не стоит. По словам президента, в тему перезахоронения Ленина "лучше не забираться", а идти вперед и "развиваться активно".
"Более аккуратно (президент) отвечал на вопросы, связанные с историей, с Лениным, с мавзолеем. Это правильно. В конце сказал: история рассудит. Сейчас если на Красную площадь (идти), по сути дела, это разжигать Чечню 90-х годов в центре Москвы. Только сумасшедшие глупые люди могут это делать. В этот раз было сказано более определенно", - заявил Зюганов журналистам.