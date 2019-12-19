Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина

"Более аккуратно (президент) отвечал на вопросы, связанные с историей, с Лениным, с мавзолеем. Это правильно. В конце сказал: история рассудит. Сейчас если на Красную площадь (идти), по сути дела, это разжигать Чечню 90-х годов в центре Москвы. Только сумасшедшие глупые люди могут это делать. В этот раз было сказано более определенно", - заявил Зюганов журналистам.