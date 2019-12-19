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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:16+0300
https://ria.ru/20191219/1562599837.html
Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина
https://cdn21.img.ria.ru/images/156143/21/1561432190_0:176:2645:1664_1036x0_80_0_0_34616d0c98bbd51ccc246b5df0c03197.jpg
РИА Новости

Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина

16:16 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг правильно и аккуратно отвечал на вопросы, связанные с историей и мавзолеем Владимира Ленина.
Путин на пресс-конференции заявил, что тело Ленина выносить из мавзолея не стоит. По словам президента, в тему перезахоронения Ленина "лучше не забираться", а идти вперед и "развиваться активно".
"Более аккуратно (президент) отвечал на вопросы, связанные с историей, с Лениным, с мавзолеем. Это правильно. В конце сказал: история рассудит. Сейчас если на Красную площадь (идти), по сути дела, это разжигать Чечню 90-х годов в центре Москвы. Только сумасшедшие глупые люди могут это делать. В этот раз было сказано более определенно", - заявил Зюганов журналистам.
Максим Сурайкин
Вчера, 14:32Большая пресс-конференция Владимира Путина
"Коммунисты России" не согласны с мнением Путина о Ленине
63430220
Обсудить 10
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сам Ленин любил детей и сам мухи не обидел, но писал разные послания народу о необходимости "красного террора" и народ исполнял волю вождя, получается как бы никто не виноват народ выполнял волю Вождя а вождь был очень добрым но любил писать и говорить о диктатуре и терроре со стороны пролетариата!
19 декабря, 16:30
Сергей Комаров
5010120
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